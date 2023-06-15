У МОЗ повідомили, що ці таблетки поставляються у затоплені регіони централізовано. Отримати їх можна у центрах контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), у місцевої влади чи у виїзних бригад ЦКПХ.

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Як діють таблетки

Таблетки для знезараження води знищують бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси.

Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

Як використовувати таблетки для очищення води

Чітко дотримуйтеся дозування. Розчиніть таблетку саме в тій кількості відстояної/відфільтрованої води, яка вказана в інструкції.

Воду, яка має неприємний запах, нехарактерний колір, містить на поверхні плівки (райдужні, білі тощо), піну або інші ознаки, які викликають у вас сумнів щодо її безпечності, краще взагалі не використовувати і не витрачати на неї таблетки для знезараження.

Пам'ятайте, щоби таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має минути щонайменше 30 хвилин. Не вживайте очищену воду раніше цього часу.

Якщо вода сильно забруднена та каламутна (з поверхневих водойм та відкритих колодязів), перед використанням таблеток потрібно:

дати воді відстоятися у посудині;

відфільтрувати воду, використовуючи фільтр для води, кілька шарів чистої тканини, паперовий рушник або фільтр для кави, паперові серветки.

Якщо вода не має видимих ознак забруднення (вода зі свердловин, колодязів), вона все одно може бути забруднена мікроорганізмами. Тож її все одно треба очистити.

Розчиніть таблетку в кількості води, яка вказана в інструкції.



Таблетки для очищення води / Інфографіка МОЗ

Чого категорично не можна робити

Заборонено ковтати таблетки! Зберігайте їх в недоступному для дітей місці в сухих і добре провітрюваних місцях!

Не вживайте воду, поки не мине щонайменше 30 хвилин!

Уникайте вдихання парів, що вивільняються під час розчинення таблетки! Не спалюйте таблетки!

Не змішуйте таблетки з кислотними розчинами – це викликає виділення токсичного газу!

До слова, про те, як очистити воду у домашніх умовах, ми розповідали тут.