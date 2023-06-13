На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб та відбирають проби води з водойм та криниць тощо. Однак, у ЦГЗ надали чіткі інструкції, як самостійно зробити воду безпечною для вживання.

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Як можна очистити воду

Кип'ятіння – це найнадійніший спосіб знезараження води в умовах виживання.

Необхідно кип'ятити воду протягом 10 хвилин, після чого дати їй відстоятись та обережно злити, не збовтуючи осад. Чим довше кип'ятити воду, тим більше патогенів буде знищено. Для зберігання кип'яченої води треба використовувати закриті місткості. Відстояну кип'ячену воду можна також додатково очистити за допомогою побутового фільтра для води.

Таблетки з активним хлором – препарат, який очистить воду.

Тривалість очищення може тривати від 30 до 60 хвилин. Ці таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності. У ЦГЗ підкреслили, що треба уважно прочитати інструкцію, на який об'єм води засіб розрахований.

Йод – спиртовий розчин йоду можна використовувати як метод знезараження води у крайніх випадках.

На літр води достатньо 3 – 4 краплі спиртового розчину йоду. Після знезараження йодом за можливості варто профільтрувати воду через побутовий фільтр. Перш ніж пити, потрібно зачекати приблизно годину. Вода може мати характерний смак, але допоможе уникнути зневоднення.

Активоване вугілля – допомагає прибрати неприємний запах води, домішки та шкідливі речовини.

На літр води потрібно 5 таблеток. Їх слід подрібнити (для збільшення активної площі). Подрібнене вугілля слід загорнути в марлю або іншу тканину, щоб пил від нього не потрапив у чисту воду. Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 8 годин.



Способи знезаразити воду / Інфографіка ЦГЗ