Повідомлення про холеру

Зранку 13 червня Суспільне з посиланням на керівника відділу держеконагляду земельних ресурсів департаменту держеконагляду Держекоінспекції Олега Павленка повідомило, що на затоплених територіях виявили небезпечні інфекції.

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На територіях, які були затоплені в результаті підриву Каховської ГЕС, виявлено випадки зараження кишковою паличкою та холерою,

– повідомив Павленко.

Спростування інформації

Але пізніше МОЗ не підтвердило цю інформацію. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, для моніторингу розгорнули близько 40 точок по усьому руслу Дніпра.

Щоденно проводяться забори води та перевірка на холеру. І станом на 13 червня усі проби виявилися негативними. Також з 1 червня усі люди з важким перебігом харчових отруєнь чи інфекцій додатково обстежуються на наявність холери,

– повідомив Ігор Кузін.

Також інформацію про інфекції не підтвердив штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами. За їхніми словами, спалаху інфекційних хвороб внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі не зафіксовано.

Контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.