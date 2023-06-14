В Государственной экологической инспекции Украины заявили вечером 13 июня, что у них нет информации об обнаружении холерной и кишечной палочек в водах юга Украины. Также добавили, что заявление начальника отдела госэконадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Олега Павленко не корректно интерпретировали, пишет 24 Канал.

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Что заявили в Госэкоинспекции

Госэкоинспекция пояснила, что они не проводят исследования по выявлению холерной и кишечной палочек в водных объектах. В то же время этим занимается Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В то же время хотим подчеркнуть, что информация, предоставленная начальником отдела Госэконадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Олегом Павленко, была не корректно интерпретирована,

– заявили в ведомстве.

Что этому предшествовало

Некоторые украинские чиновники сообщили о первых случаях холеры. Утром 13 июня Суспильне со ссылкой на руководителя отдела госэконадзора земельных ресурсов департамента госэконадзора Госэкоинспекции Олега Павленко сообщило, что на затопленных территориях обнаружили опасные инфекции.

На территориях, которые были затоплены в результате подрыва Каховской ГЭС, обнаружены случаи заражения кишечной палочкой и холерой,

– сообщил Павленко.

Опровержение информации

После этого Минздрав не подтвердил эту информацию. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, для мониторинга развернули около 40 точек по всему руслу Днепра.

Ежедневно производятся заборы воды и проверка на холеру. И на 13 июня все пробы оказались отрицательными. Также с 1 июня все люди с тяжелым течением пищевых отравлений или инфекций дополнительно обследуются на наличие холеры,

– сообщил Игорь Кузин.

Также информацию об инфекциях не подтвердил штаб ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами. По их словам, вспышка инфекционных болезней в результате подрыва Каховской ГЭС пока не зафиксирована.

Контроль эпидемической ситуации в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.