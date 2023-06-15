В Минздраве сообщили, что эти таблетки поставляются в затопленные регионы централизованно. Получить их можно в центрах контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), у местных властей или у выездных бригад ЦКПХ.
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Как действуют таблетки
Таблетки для обеззараживания воды уничтожают бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли, простейшие и вирусы.
Доказана их эффективность против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.
Как использовать таблетки для очистки воды
Четко соблюдайте дозировку. Растворите таблетку именно в том количестве отстоянной/отфильтрованной воды, указанной в инструкции.
Вода, которая имеет неприятный запах, нехарактерный цвет, содержит на поверхности пленки (радужные, белые и т.п.), пену или другие признаки, вызывающие у вас сомнение в ее безопасности, лучше вообще не использовать и не тратить на нее таблетки для обеззараживания.
Если вода сильно загрязнена и мутна (из поверхностных водоемов и открытых колодцев), перед использованием таблеток необходимо:
- дать воде отстояться в сосуде;
- отфильтровать воду, используя фильтр для воды, несколько слоев чистой ткани, бумажное полотенце или фильтр для кофе, бумажные салфетки.
Если у воды нет видимых признаков загрязнения (вода из скважин, колодцев), она все равно может быть загрязнена микроорганизмами. Поэтому ее все равно нужно очистить.
Растворите таблетку в количестве воды, указанном в инструкции.
Таблетки для очистки воды / Инфографика МОЗ
Чего категорически нельзя делать
Запрещено глотать таблетки! Храните их в недоступном для детей месте в сухих и хорошо проветриваемых местах!
Не употребляйте воду, пока не пройдет минимум 30 минут!
Избегайте вдыхания высвобождаемых паров во время растворения таблетки! Не сжигайте таблетки!
Не смешивайте таблетки с кислотными растворами – это вызывает выделение токсичного газа!