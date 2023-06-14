Холера не передается непосредственно от одного человека другому, поэтому заразиться из-за случайного контакта с инфицированным нельзя. Но несмотря на это, холера остается глобальной угрозой для здравоохранения.

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В XIX веке произошло 7 холерных пандемий. До сих пор ежегодно с этим заболеванием сталкиваются от 1,3 до 4 млн человек, и 21 000 – 143 000 из них умирают.

Симптомы холеры

Холлер прогрессирует быстро. У нее нет длительного инкубационного периода, он не заставляет человека долго и постепенно угасать – обычно симптомы появляются через 2 – 3 дня после того, как человек проглотил холерные вибрионы, но иногда достаточно 5 часов.

Большинство людей, контактировавших с бактерией холеры, даже не узнают о том, что они инфицированы: у них появится легкая или умеренная диарея, не вызывающая серьезных проблем. Но примерно у 1 из 10 человек разовьются тяжелые симптомы, такие как обильный водянистый понос, рвота и судороги ног. Быстрая потеря жидкости организмом приведет к обезвоживанию и гиповолемическому шоку. Без лечения смерть может наступить в течение нескольких часов.

Гиповолемический шок происходит, когда низкий объем крови вызывает падение АД и снижение количества кислорода в организме. Сердце становится неспособным перекачивать достаточное количество крови, а органы человека перестают работать.

Источники холеры

Передача холеры тесно связана с недостаточным доступом к чистой воде и средствам санитарии. Современная очистка сточных вод и воды практически ликвидировала холеру в промышленно развитых странах. Но из-за России, эта угроза снова нависла над украинцами

В местах, где бедность, война или стихийные бедствия заставляют людей жить в тесноте без надлежащих санитарных условий, вероятность эпидемии холеры сильно повышается.

Увеличить этот риск могут сбои систем водоснабжения и санитарии. При этом распространяют холеру только мертвые тела людей, которые были носителями бактерии – самозарождающаяся болезнь не может.

Как избежать заражения холерой

Для профилактики холеры существуют рекомендации по предотвращению заболевания:

Часто мойте руки водой с мылом особенно перед едой или приготовлением пищи и после посещения туалета. Если мыло и вода недоступны, используйте антисептик с содержанием спирта 60%.

Пейте только безопасную воду: бутилированную, кипяченую или очищенную. Если вы пьете из банки или бутылки, протрите их снаружи. Не добавляйте в напитки лед, если вы не уверены, что он сделан из безопасной воды.

Как самостоятельно продезинфицировать воду:

Прокипятите воду (не менее одной минуты в кипящем состоянии).

Отфильтруйте воду, затем добавьте 1/2 таблетки йода или 2 капли хозяйственного отбеливателя на литр воды.

После фильтрации добавьте в воду таблетки для хлорирования.

Используйте безопасную воду для мытья посуды, чистки зубов, мытья и приготовления пищи.

Ешьте полностью приготовленную и горячую еду. По возможности не покупайте еду у уличных торговцев. Откажитесь от сырого или недоваренного мяса и морепродуктов.

Выбирайте фрукты и овощи, которые можно очистить: бананы, апельсины, авокадо. От ягод, яблок и груш лучше отказаться или съесть их дома после мытья.

Вакцинация против холеры

Также от холеры есть вакцина, но для большинства людей она не нужна. Вводить ее следует тем людям, которые в регионы, где распространена холера, и планируют посещать удаленные места без доступа к медицинской помощи. Также прививка требуется сотрудникам по оказанию помощи или ликвидации последствий стихийных бедствий в местах распространения холеры.

Лечение холеры

Справиться с холерой несложно – но лечение нужно начинать как можно раньше. Обычно для лечения необходимо восполнить утрату жидкости и электролитов. Для этого используют раствор для пероральной регидратации, расфасованную смесью сахара и солей, которую смешивают с 1 литром чистой воды.

Людям с тяжелым обезвоживанием может также потребоваться введение жидкости. В тяжелых случаях используют антибиотики: они помогают уменьшить диарею и сократить ее продолжительность, но они не так важны, как регидратация.