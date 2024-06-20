Новизна розробки

Розробку представили науковці з Університету Південної Каліфорнії. Результати дослідження опублікували у журналі Cell Reports Physical Science.

Дивіться також Схвалили новий препарат проти раку ендометрію від AstraZeneca: яка його ефективність та дія

Зауважують, що попри те, що це не перша розробка "розумної" пігулки, та до цього вчені не могли відстежувати рух пристрою і точне місце розташування в організмі.

Особливості відкриття

У кишківнику під час перетравдення їжі утворюються гази завдяки специфічним бактеріям. Саме за їх кількістю медики можуть оцінити стан кишківника.

"Аби спростити діагностику та моніторинг стану пацієнтів, учені створили систему, яка складається з датчика та котушки, що створює магнітне поле та взаємодіє з датчиками у пігулці", – ідеться у статті.

Роль ШІ

Штучний інтелект запрограмований таким чином, аби аналізувати сигнали, які отримує таблетка, та точно вказує розташування пристрою у кишківнику з похибкою кілька міліметрів.

Система відстежує концентрації аміаку в режимі реального часу. Цей ефект передбачений тим, що у пігулку вмонтовані спеціальні газочутливі мембрани. І, як наголосили дослідники, ця функція особливо важлива для пацієнтів, які мають виразку або рак шлунка.

Перспектива застосування пігулки

Представлена технологія може мати й інше застосування, як-от виявлення запалення в кишківнику, викликаного хворобою Крона, і доставки ліків саме в ці органи.

Учені уже перевірили ефективність системи в різних середовищах, які імітують шлунково-кишковий тракт. Втім, наразі вони планують вдосконалити прилад і лише тоді розпочати випробовування на людях.