Новизна разработки

Разработку представили ученые из Университета Южной Калифорнии. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell Reports Physical Science.

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Отмечают, что несмотря на то, что это не первая разработка "умной" таблетки, и до этого ученые не могли отслеживать движение устройства и точное местоположение в организме.

Особенности открытия

В кишечнике во время переваривания пищи образуются газы благодаря специфическим бактериям. Именно по их количеству медики могут оценить состояние кишечника.

"Чтобы упростить диагностику и мониторинг состояния пациентов, ученые создали систему, которая состоит из датчика и катушки, что создает магнитное поле и взаимодействует с датчиками в таблетке", – говорится в статье.

Роль ИИ

Искусственный интеллект запрограммирован таким образом, чтобы анализировать сигналы, которые получает таблетка, и точно указывает расположение устройства в кишечнике с погрешностью несколько миллиметров.

Система отслеживает концентрации аммиака в режиме реального времени. Этот эффект предусмотрен тем, что в таблетку вмонтированы специальные газочувствительные мембраны. И, как отметили исследователи, эта функция особенно важна для пациентов, которые имеют язву или рак желудка.

Перспектива применения таблетки

Представленная технология может иметь и другое применение, например выявление воспаления в кишечнике, вызванного болезнью Крона, и доставки лекарств именно в эти органы.

Ученые уже проверили эффективность системы в различных средах, имитирующих желудочно-кишечный тракт. Впрочем, сейчас они планируют усовершенствовать прибор и только тогда начать испытания на людях.