Американский регулятор FDA уже одобрил это решение. Препарат прошел финальный этап исследования.

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Эффективность препарата

Применение препарата Imfinzi вместе с химиотерапией снизило риск прогрессирования заболевания или смерти на 58% у конкретных пациенток с раком эндометрия.

Регулятор разрешил применять препарат для взрослых пациентов с первичным, распространенным или рецидивирующим раком эндометрия, имеющим дефицит механизмов репарации неспаренных оснований ДНК (dMMR).

Иммунотерапия в сочетании с химиотерапией, вероятнее всего, станет новым стандартом лечения в этой области. Одобрение Imfinzi открывает возможность для пациентов с заболеванием с дефицитом репарации несоответствия,

– отметил Дейв Фредриксон – вице-президент онкологического подразделения компании.

Что известно о раке эндометрия

Рак эндометрия – тип онкогинекологического рака, который чаще всего развивается у женщин, у которых уже была менопауза.

Дефицит механизмов репарации неспаренных оснований ДНК (MMR) – это генетическая мутация в клетках, которую связывают с повышенным риском развития нескольких видов рака. Она также является распространенной причиной наследственного рака эндометрия, который занимает 4 место среди самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин в США.