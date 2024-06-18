Американський регулятор FDA уже схвалив це рішення. Препарат пройшов фінальний етап дослідження.

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Ефективність препарату

Застосування препарату Imfinzi разом з хіміотерапією знизило ризик прогресування захворювання або смерті на 58% у конкретних пацієнток з раком ендометрію.

Регулятор дозволив застосовувати препарат для дорослих пацієнтів з первинним, поширеним або рецидивуючим раком ендометрію, що має дефіцит механізмів репарації неспарених основ ДНК (dMMR).

Імунотерапія в поєднанні з хіміотерапією, найімовірніше, стане новим стандартом лікування в цій галузі. Схвалення Imfinzi відкриває можливість для пацієнтів із захворюванням з дефіцитом репарації невідповідності,

– зазначив Дейв Фредріксон – віцепрезидент онкологічного підрозділу компанії.

Що відомо про рак ендометрію

Рак ендометрію – тип онкогінекологічного раку, який найчастіше розвивається у жінок, у яких вже була менопауза.

Дефіцит механізмів репарації неспарених основ ДНК (MMR) – це генетична мутація у клітинах, яку пов'язують з підвищеним ризиком розвитку декількох видів раку. Вона також є поширеною причиною спадкового раку ендометрію, який посідає 4 місце серед найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок у США.