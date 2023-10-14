Нове дослідження впливу світлу

Вчені провели найбільше дослідження впливу світла на психічне здоров'я, в якому взяли участь майже 87 тисяч людей. Дослідники прийшли до висновку, що об'єктивні закономірності впливу світла вночі мають значущий зв'язок з ризиком різних психічних розладів та тяжкістю симптомів.

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Зокрема, яскраве світло під час ночі асоціюється з більшою ймовірністю розвитку депресії, самоушкодження, посттравматичного стресового розладу, психозу, генералізованого тривожного розладу та манії (або гіпоманії).

Нічне світло підвищує ризик депресії

Найбільш істотні результати спостерігалися щодо впливу нічного світла на депресію, де воно збільшувало ризик цього розладу на 30%. Вчені раніше вже наголошували на зв'язку депресії з порушенням циркадних ритмів та вказували на ослаблення цих ритмів у пацієнтів з депресією.

З іншого боку, більш яскраве денне світло асоціювалося з меншими ризиками психічних захворювань. Ці асоціації не залежали від демографічних показників чи фізичної активності.

Зокрема, більш яскраве денне світло знижувало ймовірність розвитку великого депресивного розладу та покращувало настрій приблизно на 20%. Також було виявлено, що світлотерапія значно підвищує ефективність лікування депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну.

Сьогодні люди кидають виклик біології, проводячи приблизно 90% дня в приміщенні при електричному освітленні, яке надто тьмяне вдень і надто яскраво вночі порівняно з природним циклом світла та темряви. Це збиває з пантелику наші тіла і погіршує наше самопочуття,

— сказав співавтор дослідження Ангус Бернс .

На їхню думку, результати дослідження продемонстрували сильний вплив світла на широкий спектр психіатричних проблем. А зміна способу життя може стати доступним та безкоштовним не фармакологічним втручанням для покращення психічного здоров'я.