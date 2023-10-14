Новое исследование влияния света

Ученые провели наибольшее исследование влияния света на психическое здоровье, в котором приняли участие около 87 тысяч человек. Исследователи пришли к выводу, что объективные закономерности воздействия света ночью имеют значимую связь с риском разных психических расстройств и тяжестью симптомов.

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В частности, яркий свет ночью ассоциируется с большей вероятностью развития депрессии, самоповреждения, посттравматического стрессового расстройства, психоза, генерализованного тревожного расстройства и мании (или гипомании).

Ночной свет повышает риск депрессии

Наиболее существенные результаты наблюдались по влиянию ночного света на депрессию, где он увеличивал риск этого расстройства на 30%. Ученые ранее уже отмечали связь депрессии с нарушением циркадных ритмов и указывали на ослабление этих ритмов у пациентов с депрессией.

Кроме того, более яркий дневной свет ассоциировался с меньшими рисками психических заболеваний. Эти ассоциации не зависели от демографических характеристик либо физической активности.

В частности, более яркий дневной свет снижал вероятность развития большого депрессивного расстройства и улучшал настроение примерно на 20%. Также было обнаружено, что светотерапия значительно повышает эффективность лечения депрессии селективными ингибиторами обратного захвата серотонина.

Сегодня люди бросают вызов биологии, проводя примерно 90% дня в помещении при электрическом освещении, которое слишком тускло днем и слишком ярко ночью по сравнению с естественным циклом света и тьмы. Это сбивает с толку наши тела и ухудшает наше самочувствие,

- сказал соавтор исследования Ангус Бернс .

По их мнению, результаты исследования продемонстрировали сильное влияние света на широкий спектр психиатрических проблем. А изменение образа жизни может стать доступным и бесплатным нефармакологическим вмешательством для улучшения психического здоровья.