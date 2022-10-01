Амеби, які їдять людський мозок

Ці одноклітинні істоти мешкають у прісній воді і можуть проникнути в тіло через ніс, а звідти – у мозок. Потім вони починають руйнувати його тканини.

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Ці амеби найкраще почуваються в теплих водах, при температурі вище 30 градусів за Цельсієм та витримує температуру до 46 градусів за Цельсієм. Захворювання, яке вони викликають, називається амебним менінгоенцефалітом.

Воно зустрічається відносно рідко – з 2012 по 2021 рік у США зареєстровано лише 31 такий випадок. Але летальність у хвороби висока. У період з 1962-го по 2020 рік тільки чотири особи зі 151 пережили інфекцію.

Амебу зустрічають в регіонах, де її раніше не було

Дослідження 2021 року показало, що амеба переміщується з південних штатів до районів середнього заходу. Її знайшли на півночі аж до Міннесоти. Високі температури не лише сприяють виживанню та росту таких патогенів, як Naegleri, але й змушують людей частіше занурюватися у воду, що може підвищити ризик зараження.

Найбільше амебному менінгоенцефаліту піддаються хлопчики до 18 років. Наукових пояснень цьому немає, але дослідники припускають, що це пов'язано з тим, що хлопчики частіше активно грають у воді та пірнають у водойми.

Кліматична криза посилює повені та посухи, і через це патогени поширюються швидше, ніж зазвичай. Як запобіжні заходи вчені рекомендую затискати ніс при пірнанні в теплі прісні водойми.