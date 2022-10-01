Амебы, едят человеческий мозг

Эти одноклеточные существа обитают в пресной воде и могут проникнуть в тело через нос, а оттуда – в мозг. Затем они начинают разрушать его ткани.

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Эти амебы лучше всего чувствуют себя в теплых водах, при температуре выше 30 градусов Цельсия и выдерживает температуру до 46 градусов Цельсия. Заболевание, которое они вызывают, называется амебным менингоэнцефалитом.

Оно встречается относительно редко – с 2012 по 2021 год в США зарегистрирован только 31 такой случай. Но летальность у болезни высока. В период с 1962-го по 2020 год только четыре человека из 151 пережили инфекцию.

Амебу встречают в регионах, где ее раньше не было

Исследование 2021 показало, что амеба перемещается из южных штатов в районы среднего запада. Ее нашли на севере до Миннесоты. Высокие температуры не только способствуют выживанию и росту таких патогенов как Naegleri, но и заставляют людей чаще погружаться в воду, что может повысить риск заражения.

Больше амебному менингоэнцефалиту подвергаются мальчики до 18 лет. Научных объяснений этому нет, но исследователи предполагают, что это связано с тем, что мальчики чаще активно играют в воде и ныряют в водоемы.

Климатический кризис усугубляет наводнения и засухи, и поэтому патогены распространяются быстрее, чем обычно. Как меры предосторожности ученые рекомендую зажимать нос при нырянии в теплые пресные водоемы.