2 липня у світі зареєстрували понад 208 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Це встановило новий антирекорд.

Найбільше випадків за минулу добу виявили у США – понад 57 тисяч, про це свідчать дані сайту Worldometers.

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На другому місці Бразилія – майже 48 тисяч, в Індії – близько 22 тисяч, у Південній Африці – 8,7 тисячі. Цього ж дня у Росії підтвердили 6,7 тисячі нових заражень, у Мексиці – 5,6 тисячі, у Пакистані – 4,3 тисячі.



Кількість хворих у світі на 3 липня / скріншот Worldometers

За цей період у світі від коронавірусу померло 5155 людей. Найбільше у Бразилії – 1277 осіб, у Мексиці – 741, у США – 687, в Індії – 377, у Перу – 185.

Всього у світі зареєстрували майже 11 мільйонів випадків COVID-19 із яких летальних – майже 524 тисячі. Наразі вилікувались 6 мільйонів 139 тисяч осіб.