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Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
сьогодні , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Від початку пандемії в Україні 46 763 хворих на COVID-19: ситуація в областях
08:40, сьогодні Від початку пандемії в Україні 46 763 хворих на COVID-19: ситуація в областях
Новини про коронавірус 2 липня: масштаби дезінформації та збільшення ліжкомісць в Україні
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 2 липня: масштаби дезінформації та збільшення ліжкомісць в Україні
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Що стало причиною масового отруєння на курорті в Кирилівці: нові подробиці
18:46, 2 липня Що стало причиною масового отруєння на курорті в Кирилівці: нові подробиці
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