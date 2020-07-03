2 июля в мире зарегистрировали более 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Это установило новый антирекорд.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в США – более 57 тысяч, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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На втором месте Бразилия – почти 48 тысяч, в Индии – около 22 тысяч, в Южной Африке – 8,7 тысяч. В этот же день в России подтвердили 6,7 тысяч новых заражений, в Мексике – 5,6 тысяч, в Пакистане – 4,3 тысяч.

Количество больных в мире на 3 июля / скриншот Worldometers

За этот период в мире от коронавируса умерло 5 155 человек. Больше всего в Бразилии – 1 277 человек, в Мексике – 741, в США – 687, в Индии – 377, в Перу – 185.

Всего в мире зарегистрировали почти 11 миллионов случаев COVID-19 из которых летальных – почти 524 тысячи. Сейчас вылечились 6 миллионов 139 тысяч человек.