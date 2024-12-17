Как сообщает 24 Канал, об этом говорится в анализе издания "Телеграф".

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Как отмечается, украинское законодательное поле вообще не ограничивает владельцев аптек в манипулятивных маркетинговых приемах.

Аптеки используют маркетинговые договора, согласно которым они получают вознаграждения за продвижение определенных препаратов, независимо от их медицинской целесообразности. Механизм работает так: производитель продает препарат по фиксированной европейской цене, возвращает аптекам скидку в 30% и позволяет аптекам продавать препарат дешевле, чем у конкурентов.

Для потребителя это выглядит как идеальная ситуация, потому что он знает, что в конкретной аптеке он купит лекарства гораздо дешевле, чем в другой. Но это только на первый взгляд, потому что этот механизм не только не решает проблему доступности, но и создает дополнительные риски для потребителей, аптек и рынка в целом,

– говорится в публикации.

Например, в разных аптеках таблетки стоят от 1209 гривен до 2670 гривен. Контроля за розничной наценкой нет. В результате это дискриминирует покупателей: в зависимости от географии один человек вынужден покупать тот же препарат вдвое дороже, чем другой покупатель в другом населенном пункте.

Маркетинговые договора создают дискриминацию на рынке. Аптеки получают скидки в зависимости от объемов продаж или условий договоров, что усложняет конкуренцию для меньших игроков. Кроме того, непонятно, почему скидка в 30% не предоставляется напрямую дистрибьюторам, которые могли бы обеспечить одинаковые условия для всех аптек и потребителей. Это доказывает, что механизм маркетинговых договоров направлен на усиление позиций крупных аптечных сетей, а не в пользу конечных потребителей,

– говорится в анализе.

Решением должен стать строгий контроль государства над прозрачностью соглашений между производителями, дистрибьюторами и аптеками. Очень важна образовательная кампания для потребителей: лекарства нужно выбирать на основе реальных потребностей и медицинской целесообразности, а не поддаваться на маркетинговое влияние.

В идеале должен быть введен запрет на маркетинговые договора, что позволит ввести прозрачные механизмы ценообразования, подытоживает издание.