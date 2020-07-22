Під час хвороби інколи важливо змушувати себе їсти, а часом цілком нормально лише пити. Супрун розповіла про раціон під час застуди й грипу, а також під час перебігу кишкової інфекції.

На своїй сторінці у фейсбуці Супрун вкотре наголосила, що переважна більшість даних про харчові потреби є або міфом, або перебільшеними.

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Що справді варто їсти під час застуди та грипу

Овочевий суп або курячий бульйон. Ці страви містять багато нутрієнтів, а приготувати їх досить просто. Також їх можна просто пити з чашки, сидячи в ліжку.

Ці страви містять багато нутрієнтів, а приготувати їх досить просто. Також їх можна просто пити з чашки, сидячи в ліжку. Рис чи тост . Майже прості вуглеводи, від яких не болить живіт, а смак не дратує. Це важливо, адже під час хвороби часто нудить, тому від запаху складніших продуктів може стати зле.

. Майже прості вуглеводи, від яких не болить живіт, а смак не дратує. Це важливо, адже під час хвороби часто нудить, тому від запаху складніших продуктів може стати зле. Імбир . Цьому продукту приписують безліч цілющих властивостей, але головною доведеною корисною властивістю є боротьба з нудотою. Імбир можна заливати окропом і робити з нього напій або ж додавати його в чай. Також можна їсти мариновані "пелюстки".

. Цьому продукту приписують безліч цілющих властивостей, але головною доведеною корисною властивістю є боротьба з нудотою. Імбир можна заливати окропом і робити з нього напій або ж додавати його в чай. Також можна їсти мариновані "пелюстки". Перець чилі, паприка, полуниця . Такий комплексний підхід набагато кращий, адже аскорбінова кислота не ліквідує застуду і не покращує імунну систему. Відтак, окрім самого вітаміну С краще їсти щось багате на різні нутрієнти.

. Такий комплексний підхід набагато кращий, адже аскорбінова кислота не ліквідує застуду і не покращує імунну систему. Відтак, окрім самого вітаміну С краще їсти щось багате на різні нутрієнти. Зелень: броколі, листову капусту, горошок. Їх важче себе змусити їсти, але ці нутрієнти містять про-вітамін А та багато магнію, фолату і знову ж таки вітаміну С.

Яких продуктів варто уникати

Мед . Є дані, що кето-дієта (раціон без вуглеводів) може допомагати під час грипу. Але кетони сприяють розмноженню гама дельта Т-клітин, потрібних в подоланні вірусу. Ця порада суперечить пораді їсти тости чи рис, звісно, а дослідження проводились лише на мишах, а не на людях. Натомість мед точно не є цілющим, а ось їсти цукри, постійно лежати у ліжку у не чистити зуби – точно шкідливо. Якщо щодо кето-дієти немає геть впевнених порад, зате проти простих вуглеводів під час хвороби є застереження.

. Є дані, що кето-дієта (раціон без вуглеводів) може допомагати під час грипу. Але кетони сприяють розмноженню гама дельта Т-клітин, потрібних в подоланні вірусу. Ця порада суперечить пораді їсти тости чи рис, звісно, а дослідження проводились лише на мишах, а не на людях. Натомість мед точно не є цілющим, а ось їсти цукри, постійно лежати у ліжку у не чистити зуби – точно шкідливо. Якщо щодо кето-дієти немає геть впевнених порад, зате проти простих вуглеводів під час хвороби є застереження. Молочні продукти, особливо неферментовані, у випадку грипу та інших вірусних інфекцій споживати не радять. Вони можуть збільшити утворення слизу, що часом добре, а часом може зашкодити. Окрім того, під час хвороби може розвинутися тимчасова лактозна непереносимість, внаслідок чого молоко викликатиме здуття, метеоризм чи діарею. Цікаво, що діти, які мають алергію на молочні продукти, більш схильні до частих інфекційних захворювань.

Що їсти під час кишкових інфекцій

Під час діареї їсти не дуже хочеться, але їсти треба, а особливо під час гастроентериту – запалення кишківника внаслідок бактеріальної, вірусної чи паразитарної інфекції.

Що можна їсти при діареї:

Рис;

Печені яблука без шкірки;

Банани;

Тости (сухарі);

Пити можна овочевий бульйон (нормально посолений) та негазовані напої.

Натомість варто уникати їжу, багату на клітковину. Але після того, як діарея мине, її обов'язково варто поступово варто повертати в раціон, адже саме вона потрібна кишковій мікробіоті для відновлення свого балансу.