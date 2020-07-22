Во время болезни иногда важно заставлять себя есть, а порой вполне нормально лишь пить. Супрун рассказала о рационе во время простуды и гриппа, а также во время течения кишечной инфекции.

На своей странице в Фейсбуке Супрун в очередной раз отметила, что подавляющее большинство данных о пищевых потребностях является либо мифом, либо преувеличением.

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Что действительно стоит есть во время простуды и гриппа

Овощной суп или куриный бульон . Эти блюда содержат много нутриентов, а приготовить их достаточно просто. Также их можно просто пить из чашки, сидя в постели.

. Эти блюда содержат много нутриентов, а приготовить их достаточно просто. Также их можно просто пить из чашки, сидя в постели. Рис или тост . Почти простые углеводы, от которых не болит живот, а вкус не раздражает. Это важно, ведь во время болезни часто тошнит, поэтому от запаха сложных продуктов может стать плохо.

. Почти простые углеводы, от которых не болит живот, а вкус не раздражает. Это важно, ведь во время болезни часто тошнит, поэтому от запаха сложных продуктов может стать плохо. Имбирь . Этому продукту приписывают множество целебных свойств, но главным доказанным полезным свойством является борьба с тошнотой. Имбирь можно заливать кипятком и делать из него напиток или же добавлять его в чай. Также можно есть маринованные "лепестки".

. Этому продукту приписывают множество целебных свойств, но главным доказанным полезным свойством является борьба с тошнотой. Имбирь можно заливать кипятком и делать из него напиток или же добавлять его в чай. Также можно есть маринованные "лепестки". Перец чили, паприка, клубника. Такой комплексный подход намного лучше, ведь аскорбиновая кислота не ликвидирует простуду и не улучшает иммунную систему. Следовательно, кроме самого витамина С лучше есть что-то богатое на разные нутриенты.

Такой комплексный подход намного лучше, ведь аскорбиновая кислота не ликвидирует простуду и не улучшает иммунную систему. Следовательно, кроме самого витамина С лучше есть что-то богатое на разные нутриенты. Зелень: брокколи, листовую капусту, горошек. Их труднее себя заставить есть, но эти нутриенты содержат про-витамин А и много магния, фолату и опять же витамина С.

Каких продуктов стоит избегать

Мед. Есть данные, что кето-диета (рацион без углеводов) может помогать во время гриппа. Но кетоны способствуют размножению гамма дельта Т-клеток, нужных в преодолении вируса. Этот совет противоречит совету есть тосты или рис, конечно, а исследования проводились только на мышах, а не на людях. Зато мед точно не является целебным, а вот есть сахары, постоянно лежать в постели, не чистить зубы – точно вредно. Если по поводу кето-диеты нет абсолютно уверенных советов, зато против простых углеводов во время болезни есть оговорки.

Есть данные, что кето-диета (рацион без углеводов) может помогать во время гриппа. Но кетоны способствуют размножению гамма дельта Т-клеток, нужных в преодолении вируса. Этот совет противоречит совету есть тосты или рис, конечно, а исследования проводились только на мышах, а не на людях. Зато мед точно не является целебным, а вот есть сахары, постоянно лежать в постели, не чистить зубы – точно вредно. Если по поводу кето-диеты нет абсолютно уверенных советов, зато против простых углеводов во время болезни есть оговорки. Молочные продукты, особенно неферментированные, в случае гриппа и других вирусных инфекций потреблять не советуют. Они могут увеличить образование слизи, что порой хорошо, а порой может навредить. Кроме того, во время болезни может развиться временная лактозная непереносимость, в результате чего молоко вызывает вздутие, метеоризм или диарею. Интересно, что дети, страдающие аллергией на молочные продукты, более подвержены частым инфекционным заболеваниям.

Что есть во время кишечных инфекций

Во время диареи есть не очень хочется, но кушать надо, а особенно во время гастроэнтерита – воспаление кишечника в результате бактериальной, вирусной или паразитарной инфекции.

Что можно есть при диарее:

Рис;

Печеные яблоки без кожуры;

Бананы;

Тосты (сухари);

Пить можно овощной бульон (нормально посоленный) и негазированные напитки.

Зато стоит избегать пищи, богатой на клетчатку. Но после того, как диарея пройдет, ее обязательно стоит постепенно возвращать в рацион, ведь именно она нужна кишечной мікробиоте для восстановления своего баланса.