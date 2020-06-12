У Монреалі винайшли пристрій, який за 5 хвилин може визначити, чи хворіє людина на коронавірус. Все, що необхідно – під'єднати його до смартфона.

Для того, щоб отримати результат тесту, потрібно лише помістити зразок слини на пристрій, попередньо підключений до смартфона, повідомляє Medical Express.

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Новий тест вже перевірили на ефективність у лабораторії, але варто зазначити, що в природних умовах його ще не випробовували.

Втім, якщо науковцям вдасться довести правильність результатів тесту у звичайному житті, це розвантажить лабораторії та допоможе виявляти безсимптомних носіїв хвороби.

Візьміть, наприклад, співробітника лікарні, який повинен йти на роботу. Якщо він або вона отримає позитивний результат, вони можуть залишитися вдома й уникнути ненавмисного поширення вірусу в середовищі високого ризику,

– заявив професор медичного факультету Університету Монреаля Ксав'є Банкі.

Як працює цей пристрій

Тести ПЛР працюють завдяки виявленню сегментів ДНК вірусу після його розмноження. Натомість новий пристрій працює інакше.

За принципом роботи це мініатюрний спектрометр, який використовує техніку візуалізації. Технологія фіксує крихітні золоті палички, які змінюють колір залежно від навколишнього середовища. Окуляр камери пристрою в одному зразку слини розрізняє від 100 000 до мільйона частинок.

У слині наностержні набувають колір, який спектроскопічний пристрій може точно сфотографувати,

– сказав Банкі.

Для того, аби провести самодіагностику, необхідно ввести ватний тампон в носогорло, після чого помістити зразок в пробірку. Але замість того, щоб відправляти її в лабораторію, потрібно нанести краплю суміші на пристрій.

Перший прототип пристрою вже готовий. Розміром він близько п’яти квадратних сантиметрів, що не більше, ніж карта пам'яті для смартфона.