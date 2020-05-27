В Ізраїлі винайшли багаторазову захисну маску, яка знищує віруси: фото
В Ізраїлі вигадали "самоочисну" маску, яка піддається електричному самонагріванню. За словами розробників, цей метод деактивує віруси та бактерії, що накопичились на ній.
Багаторазову маску з підзарядкою розробив декан факультету матеріалознавства та інженерії Ізраїльського технологічного інституту в Хайфі Яір Ейн-Елі, повідомляє Міністерство закордонних справ Ізраїлю.
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За словами професора, всередині маски рівномірно розподілені вуглецеві волокна. Коли вони нагріваються за допомогою слабкого струму, віруси на масці гинуть. Для цього необхідно лише 2 ампери, USB та будь-яке доступне джерело електроенергії.
Прототип багаторазової маски з підзарядкою / Фото: mfa.gov.il
Дослідницька група професора вже створила перший прототип маски й перевірила її. Розробники подали патент до США і нині ведуть переговори з низкою комерційних структур про запуск масового виробництва.
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