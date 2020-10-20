Аналіз дозволяє визначити, чи виробилися в людини антитіла до SARS-CoV-2 і наскільки вони потужні. Це важливо для розуміння ризиків повторного інфікування, а також для донорства плазми, яке у випадку, якщо антитіла неякісні, може бути марним.

Імунітет до коронавірусу може сформуватись не у всіх

Вчені з Університету штату Огайо розробили тест, який показує наявність і рівень антитіл до коронавірусу. До слова, при створенні тесту вчені з'ясували, що в 14% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 після одужання так і не виробились антитіла до інфекції. Серед медпрацівників з підтвердженим коронавірусом у 40% антитіла були відсутні, ще у 36% їх рівень був вкрай низьким.

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Тобто, рівні і типи антитіл можуть бути різними у людей, які перехворіли на COVID-19 і ці відмінності впливають на формування імунітету до вірусу. Також зрозуміло, що деякі люди після одужання демонструють низький рівень імунітету, в той час, як інші, навпаки, високий рівень антитіл в крові.

Чому важлива якість антитіл

Лише якісні антитіла здатні захистити пацієнта від повторного інфікування і саме такі слід використовувати при переливанні крові, у випадку лікування плазмою.

Спочатку вчені помітили, що пацієнти, які потребували інтенсивної терапії показували найвищу концентрацію антитіл. Натомість 14% госпіталізованих з COVID-19 або взагалі не виробляли антитіла, або їх рівень був дуже низьким.

Примітно, що серед донорів плазми, які видужували після COVID-19, більш ніж половина мали настільки низький рівень антитіл, що їх біоматеріал не могли використовувати для плазми.

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Переваги нового тесту

Новий тест з високим ступенем чутливості показує рівень якісних антитіл до SARS-CoV-2 в крові. Саме цей тип антитіл блокує реплікацію вірусу і свідчить про імунітет до коронавірусної хвороби.

Застосування такого тесту дозволить визначити рівень імунізації населення. Однак поки не ясно, як довго такий імунітет зберігається.