Поки найкращі науковці світу змагаються у дослідженні природи коронавірусу та займаються пошуком вакцини проти хвороби, 14-річна Аніка Чебролу з Техасу знайшла ефективну терапію проти COVID-19.

Відкриття відбулось в межах конкурсу молодих учених 3M Young Scientist Challenge, призовий фонд якого – 25 тисяч доларів, пише CNN.

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Що пропонує дослідниця

Дівчина використала метод in-silico (детальний комп'ютерний скринінг молекул) та виявила молекулу свинцю, яка може вибірково поєднуватись із білком вірусу SARS-CoV-2. Як виявилось, таке поєднання нейтралізує здатність вірусу проникати в організм людини.

Мої спроби знайти сполуку свинцю для зв'язування з білком спайку вірусу SARS-CoV-2 цього літа можуть здатися краплею в морі, але все одно вартують усіх цих зусиль. Від подальшого розвитку цієї молекули буде залежати успіх моїх зусиль,

– зазначила дівчина розповідаючи про своє відкриття.

Аніка визнала, що виграти премію та звання найкращого молодого вченого – це честь, але її робота не закінчена.

Її наступною метою є співпраця з вченими та дослідниками, які борються за "контроль захворюваності та смертності" внаслідок пандемії.