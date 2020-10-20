Пока лучшие ученые мира соревнуются в исследовании природы коронавируса и занимаются поиском вакцины против болезни, 14-летняя Аника Чебролу из Техаса нашла эффективную терапию против COVID-19.

Открытие состоялось в рамках конкурса молодых ученых 3M Young Scientist Challenge, призовой фонд которого – 25 тысяч долларов, пишет CNN.

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Что предлагает исследовательница

Девушка использовала метод in-silico (детальный компьютерный скрининг молекул) и обнаружила молекулу свинца, которая может выборочно соединяться с белком вируса SARS-CoV-2. Как оказалось, такое сочетание нейтрализует способность вируса проникать в организм человека.

Мои попытки найти этим летом соединение свинца для связывания с белком спайки вируса SARS-CoV-2 могут показаться каплей в море, но все равно стоят всех этих усилий. От дальнейшего развития этой молекулы будет зависеть успех моих усилий,

– отметила девушка рассказывая о своем открытии.

Аника признала, что выиграть премию и звание лучшего молодого ученого – это честь, но ее работа не закончена.

Ее следующей целью является сотрудничество с учеными и исследователями, которые борются за "контроль заболеваемости и смертности" в результате пандемии.