Коронавирус даже в легкой форме может иметь скрытую опасность, – сенсационное исследование
Даже легкая форма коронавируса может иметь негативные последствия на организм человека в будущем. В частности, у пациентов, переболевших COVID-19, возрастают шансы развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Об этом свидетельствуют результаты исследования группы бразильских ученых, которые были опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.
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Это масштабное исследование, над которым работали более 60 ученых из Университета Сан-Паулу, Университета Рио-де-Жанейро и Национальной лаборатории биологических наук Бразилии.
Исследователи установили, что коронавирусная инфекция вызывает гибель нейронов в коре головного мозга.
Причем даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме. И вероятно, даже у тех, кто не имел выраженных симптомов и не обращался к врачу.
Последствия могут чувствовать пациенты без симптомов
Причиной гибели нейронов в головном мозге является низкий уровень насыщения крови кислородом, как известно, это действительно вредит мозгу.
До сих пор научное сообщество не рассматривало последствия коронавирусной болезни, в таком контексте и не предполагали, могут нейроны в коре головного мозга тоже могут подвергаться изменениям.
Ученые наблюдали за большой группой пациентов, у которых COVID-19 не проходил в тяжелой форме. Впоследствии они отметили, что инфекция таки поражает астроциты – клетки, которые отвечают за насыщение нейронов и отвечают за связи между ними.
Когда повреждаются астроциты, в коре мозга начинаются необратимые изменения, которые могут привести процесс атрофии некоторых его участков.
В частности, в исследовательской группе, медики отметили опасный симптом атрофии участков, отвечающих за смену настроения.
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Долговременные симптомы COVID-19
Некоторые пациенты демонстрировали эти симптомы даже через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса. Они жаловались на регулярные головные боли, ухудшение памяти, сонливость, потерю обоняния и вкуса, иногда пациенты отмечали судороги, которых у них до болезни не бывало.
Тот факт, что эти симптомы проявляются у пациентов, которые имели легкое течение коронавируса, вызывает серьезное беспокойство.
На самом деле атрофия некоторых участков головного мозга – это путь к опасным заболеваниям. Таким, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, а также шизофрения.