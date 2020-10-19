Даже легкая форма коронавируса может иметь негативные последствия на организм человека в будущем. В частности, у пациентов, переболевших COVID-19, возрастают шансы развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы бразильских ученых, которые были опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

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Это масштабное исследование, над которым работали более 60 ученых из Университета Сан-Паулу, Университета Рио-де-Жанейро и Национальной лаборатории биологических наук Бразилии.

Исследователи установили, что коронавирусная инфекция вызывает гибель нейронов в коре головного мозга.

Причем даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме. И вероятно, даже у тех, кто не имел выраженных симптомов и не обращался к врачу.

Последствия могут чувствовать пациенты без симптомов

Причиной гибели нейронов в головном мозге является низкий уровень насыщения крови кислородом, как известно, это действительно вредит мозгу.

До сих пор научное сообщество не рассматривало последствия коронавирусной болезни, в таком контексте и не предполагали, могут нейроны в коре головного мозга тоже могут подвергаться изменениям.

Ученые наблюдали за большой группой пациентов, у которых COVID-19 не проходил в тяжелой форме. Впоследствии они отметили, что инфекция таки поражает астроциты – клетки, которые отвечают за насыщение нейронов и отвечают за связи между ними.

Когда повреждаются астроциты, в коре мозга начинаются необратимые изменения, которые могут привести процесс атрофии некоторых его участков.

В частности, в исследовательской группе, медики отметили опасный симптом атрофии участков, отвечающих за смену настроения.

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Долговременные симптомы COVID-19

Некоторые пациенты демонстрировали эти симптомы даже через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса. Они жаловались на регулярные головные боли, ухудшение памяти, сонливость, потерю обоняния и вкуса, иногда пациенты отмечали судороги, которых у них до болезни не бывало.

Тот факт, что эти симптомы проявляются у пациентов, которые имели легкое течение коронавируса, вызывает серьезное беспокойство.

На самом деле атрофия некоторых участков головного мозга – это путь к опасным заболеваниям. Таким, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, а также шизофрения.