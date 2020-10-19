Навіть легка форма коронавірусу може мати негативні наслідки на організм людини в майбутньому. Зокрема, у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, зростають шанси розвитку хвороби Альцгеймера і Паркінсона.

Про це свідчать результати дослідження групи бразильських вчених, які були опубліковані в електронній науковій бібліотеці medRxiv.

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Це масштабне дослідження, над яким працювали понад 60 вчених з Університету Сан-Паулу, Університету Ріо-де-Жанейро і Національної лабораторії біологічних наук Бразилії.

Дослідники встановили, що коронавірусна інфекція викликає загибель нейронів в корі головного мозку.

Причому навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі. І ймовірно, навіть у тих, хто не мав виражених симптомів і не звертався до лікаря.

Наслідки можуть відчувати пацієнти й без симптомів

Причиною загибелі нейронів в головному мозку є низький рівень насичення крові киснем, як відомо, це дійсно шкодить мозку.

Досі наукова спільнота не розглядала наслідки коронавірусної хвороби, у такому контексті та не припускали, можуть нейрони в корі головного мозку теж можуть зазнавати змін.

Вчені спостерігали за великою групою пацієнтів, у яких COVID-19 не проходив у важкій формі. Згодом вони відзначили, що інфекція таки вражає астроцити — клітини, які відповідають за насичення нейронів і відповідають за зв'язки між ними.

Коли пошкоджуються астроцити, в корі мозку починаються невідворотні зміни, які можуть призвести процесу атрофію деяких його ділянок.

Зокрема, в дослідницькій групі, медики відзначили небезпечний симптом атрофії ділянок, що відповідають за зміну настрою.

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Довготривалі симптоми COVID-19

Деякі пацієнти демонстрували ці симптоми навіть через кілька місяців після одужання від коронавірусу. Вони скаржились на регулярні головні болі, погіршення пам'яті, сонливість, втрату нюху і смаку, іноді пацієнти відзначали судоми, яких у них до хвороби не бувало.

Той факт, що ці симптоми проявляються у пацієнтів, які мали легкий перебіг коронавірус, викликає серйозне занепокоєння.

Насправді ж атрофія деяких ділянок головного мозку — це шлях до небезпечних захворювань. Таких, як хвороба Альцгеймера, Паркінсона, і навіть шизофренія.