Анализ позволяет определить, выработались ли у человека антитела к SARS-CoV-2 и насколько они мощные. Это важно для понимания рисков повторного инфицирования, а также для донорства плазмы, которое в случае, если антитела некачественные, может быть бесполезным.

Иммунитет к коронавирусу может сформироваться не у всех

Ученые из Университета штата Огайо разработали тест, который показывает наличие и уровень антител к коронавирусу. К слову, при создании теста ученые выяснили, что у 14% госпитализированных пациентов с COVID-19 после выздоровления так и не выработались антитела к инфекции. Среди медработников с подтвержденным коронавирусом у 40% антитела отсутствовали, еще у 36% их уровень был крайне низким.

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То есть, уровни и типы антител могут быть разными у людей, которые переболели COVID-19 и эти различия влияют на формирование иммунитета к вирусу. Также понятно, что некоторые люди после выздоровления демонстрируют низкий уровень иммунитета, в то время как другие, наоборот, высокий уровень антител в крови.

Почему важно качество антител

Только качественные антитела способны защитить пациента от повторного инфицирования и именно такие следует использовать при переливании крови, в случае лечения плазмой.

Сначала ученые заметили, что пациенты, которые нуждались в интенсивной терапии показывали самую высокую концентрацию антител. 14% госпитализированных с COVID-19 либо вообще не производили антитела, либо их уровень был очень низким.

Примечательно, что среди доноров плазмы, которые выздоравливали после COVID-19, более чем половина имели настолько низкий уровень антител, что их биоматериал не могли использовать для плазмы.

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Преимущества нового теста

Новый тест с высокой степенью чувствительности показывает уровень качественных антител к SARS-CoV-2 в крови. Именно этот тип антител блокирует репликацию вируса и свидетельствует об иммунитете к коронавирусной болезни.

Применение такого теста позволит определить уровень иммунизации населения. Однако пока не ясно, как долго такой иммунитет сохраняется.