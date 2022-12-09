Розроблений вченими Канадського університету Макмастера, спрей складається з мікрогелевих кульок, які містять віруси, відомі як бактеріофаги. Хоча останні нешкідливі для людини, вони вбивають та поїдають бактерії. І що важливо, деякі бактеріофаги полюють на певні типи бактерій та вбивають лише шкідливі.

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Новий спосіб знезараження продуктів

У своїй новій роботі вчені ґрунтувалися на попередніх дослідженнях, використавши раніше розроблений процес виробництва мікрокульок. Він починається зі створення рідкого розчину, що складається з бактеріофагів і органічної сполуки, яка називається глутаровим альдегідом.

Цей розчин наноситься на двошарову тонку полімерну плівку – нижній базовий шар, тоді як верхній шар складається з комірчастої сітки з крихітними отворами. Потім плівку, наповнену розчином, поміщають у вакуум на 10 хвилин, після чого залишають у прохолодному та вологому середовищі на два дні. За цей час глутаровий альдегід змушує всі окремі бактеріофаги в кожному отворі самозбиратися у зв'язані мережі з нановолокон, утворюючи в цьому отворі кульки.

Коли верхній шар плівки згодом знімається, мікрогелеві кульки можна збирати з оголеного базового шару. Кожна гранула має ширину близько 20 мікронів і містить приблизно півмільйона бактеріофагів. У цій колективній формі віруси значно стійкіші, ніж самі собою.

Спрей ефективно вбиває бактерії

Під час лабораторних випробувань спрей-кулька повністю знищив бактерії E. coli на зіпсованому листі салату та м'ясі. Вчені стверджують, що якби використовувалися інші типи бактеріофагів, спрей міг би вбивати шкідливі бактерії, такі як сальмонела і листерія.