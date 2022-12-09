Разработанный учеными Канадского университета Макмастера, спрей состоит из микрогелевых шаров, содержащих вирусы, известные как бактериофаги. Хотя последние безвредны для человека, они убивают и поедают бактерии. И что важно, некоторые бактериофаги охотятся за определенными типами бактерий и убивают только вредные.

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Новый способ обеззараживания продуктов

В своей новой работе ученые основывались на предыдущих исследованиях, использовав ранее разработанный процесс производства микрошариков. Он начинается с создания жидкого раствора, состоящего из бактериофагов и органического соединения, называемого глутаровым альдегидом.

Этот раствор наносится на двухслойную тонкую полимерную пленку – нижний базовый слой, в то время как верхний слой состоит из ячеистой сетки с крошечными отверстиями. Затем плёнку, наполненную раствором, помещают в вакуум на 10 минут, после чего оставляют в прохладной и влажной среде на два дня. За это время глутаровый альдегид заставляет все отдельные бактериофаги в каждом отверстии самособираться в связанные сети из нановолокон, образуя в этом отверстии шарики.

Когда слой пленки впоследствии снимается, микрогелевые шарики можно собирать с обнаженного базового слоя. Каждая гранула имеет ширину около 20 микронов и содержит около полумиллиона бактериофагов. В этой коллективной форме вирусы значительно более устойчивы, чем сами по себе.

Спрей эффективно убивает бактерии

Во время лабораторных испытаний спрей-шарик полностью уничтожил бактерии E. coli на испорченных листьях салата и мяса. Ученые утверждают, что если бы использовались другие типы бактериофагов, спрей мог убивать вредные бактерии, такие как сальмонелла и листерия.