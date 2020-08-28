Команда дослідників з Ірландії розробила алгоритм для вивчення зразків крові, який прогнозує ризик розвитку психотичних розладів, зокрема шизофренії, за кілька років до перших серйозних нападів. Точність прогнозування за білковими маркерами склала 93%.

Тільки приблизно у чверті людей, які пережили в молодості слабкі психотичні стани, урешті розвиваються психози. Шизофренія, наприклад, зазвичай не діагностується клінічно до 20 років. Однак, цей стан проявляється через ряд ознак і симптомів, які можуть передувати повноцінним психотичним епізодам, які вимагають уваги лікарів, пише New Atlas.

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Цю ранню фазу психотичних розладів часто називають продромальний період. У разі шизофренії, продромальні симптоми виникають майже у 75% пацієнтів за п'ять років до першого епізоду психозу.

Тому, раннє виявлення психотичних розладів є життєво необхідним для профілактичного лікування цих захворювань.

Передбачити шизофренію можна за аналізом крові

Вчені вивчили зразки крові підлітків 12 років, які входять до групи ризику психозів. Також дослідники спостерігали за ними до досягнення ними 18 років.

За допомогою комп'ютерного алгоритму вони встановили унікальний набір білків, який притаманний людям, у кого в результаті виявили психоз.

Найбільш ефективними з точки зору прогнозу виявилися десять білків. З їхньою допомогою вчені змогли визначити тих, у кого до 18 років розвинеться психотичний розлад, з точністю 93%.

Інше відкриття дослідників полягає в тому, що більшість з цих білкових маркерів пов'язані із запальними процесами.