Команда исследователей из Ирландии разработала алгоритм для изучения образцов крови, который прогнозирует риск развития психотических расстройств, в частности шизофрении, за несколько лет до первых серьезных приступов. Точность прогнозирования по белковым маркерам составила 93%.

Только примерно у четверти людей, переживших в молодости слабые психотические состояния, в результате развиваются психозы. Шизофрения, например, обычно не диагностируется клинически до 20 лет. Однако это состояние проявляется через ряд признаков и симптомов, которые могут предшествовать полноценным психотическим эпизодам, которые требуют внимания врачей, пишет New Atlas.

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Эту раннюю фазу психотических расстройств часто называют продромальным периодом. В случае шизофрении, продромальные симптомы возникают почти у 75% пациентов за пять лет до первого эпизода психоза.

Поэтому раннее выявление психотических расстройств является жизненно необходимым для профилактического лечения этих заболеваний.

Предусмотреть шизофрению можно по анализу крови

Ученые изучили образцы крови подростков 12 лет, которые входят в группу риска психозов. Также исследователи наблюдали за ними до достижения 18 лет.

С помощью компьютерного алгоритма они установили уникальный набор белков, который присущ людям, у кого в результате обнаружили психоз.

Наиболее эффективными с точки зрения прогноза оказались десять белков. С их помощью ученые смогли определить тех, у кого до 18 лет разовьется психотическое расстройство с точностью 93%.

Другое открытие исследователей заключается в том, что большинство из этих белковых маркеров связаны с воспалительными процессами.