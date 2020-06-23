Страхові виплати родинам медиків, які працювали з хворими на коронавірус і померли, стартують після встановлення причини смерті лікарів. Епідеміологічні розслідування смертей вже стартували.

Що каже про страховки Зеленський

"Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям", – вказав президент Володимир Зеленський на традиційній нараді, повідомили в ОП.

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Окрім того, на нараді голова МОЗ Максим Степанов, який повернувся з відрядження до західних областей України, повідомив, що на Львівщині робитимуть ще 300 тестів на добу. Це для ретельнішого моніторингу ситуації та уникнення черг.

МОЗ також вивчає питання забезпечення ліками медзакладів та їхньої готовності до можливої другої хвилі коронавірусу.

Що відомо про страховку медикам через COVID-19

Страхові виплати передбачені у таких випадках:

1 млн 576 тисяч гривень – родинам медпрацівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов'язків.

210 тисяч гривень – якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19.

Виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірус.

Скільки медиків померли від коронавірусу

За добу 22 червня коронавірус виявили у ще 92 медпрацівників. Загалом від початку епідемії захворіли 6 138 українських медиків. Щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19.