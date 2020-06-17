Уряд передбачив страхові виплати медикам, які постраждали від коронавірусної хвороби. Виплати здійснюватимуть залежно від того, чи заразився медик, безпосередньо протидіючи коронавірусу, чи за інших обставин.

Кабмін 17 червня ухвалив порядок страхових виплат родинам загиблих та постраждалих медиків, які беруть участь у протидії та ліквідації наслідків коронавірусної хвороби. Під час засідання уряду визначилися з порядком та сумами виплат, пише 24 канал.

Читайте також: Дякувати не лише на словах: Зеленський дав нове доручення виплати страховки медикам

Страхові виплати передбачені у таких випадках:

1 млн 576 тисяч гривень родинам медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов'язків.

родинам медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов'язків. 210 тисяч гривень , якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19.

, якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19. А також виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірусну інфекцію.

7 травня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей, згідно з яким у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування коронавірусом, він прирівнюється за статусом до військовослужбовця.

Коронавірус продовжує приносити нові жертви, і ми маємо діяти так само швидко, тому спрощуємо бюрократію, щоб уже на ділі допомагати родинам загиблих та постраждалих,

– зазначив глава уряду Денис Шмигаль.

Скільки коштів уряд виділив з держбюджету на протидію коронавірусу

Загалом із державного бюджету на червень у загальний обсяг коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 виділили 64 669 537,70 тисяч гривень, при цьому обсяг витрачених коштів з Фонду відповідно до прийнятих постанов КМУ – 13 023 963,03 тис. грн, а обсяг залишку коштів Фонду наразі становить 51 645 574,67 тисячі гривень.

Із державного бюджету на червень у загальний обсяг коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 було виділено 64 669 537,70 тисяч гривень при цьому обсяг витрачених коштів з Фонду відповідно до прийнятих постанов КМУ – 13 023 963,03 тисяч гривень, а обсяг залишку коштів Фонду наразі становить 51 645 574,67 тисячі гривень.



Скільки коштів уряд виділив на протидію коронавірусу / Фото телеграм-канал Олексій Гончаренко

Станом на 17 червня в Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус медиків. Від учора хворобу виявили ще у 50 медпрацівників.

Від початку епідемії COVID-19 виявили у 5 650 медиків, з них 40, на жаль, померли.