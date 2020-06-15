Президент Володимир Зеленський дав завдання уряду якнайшвидше здійснити страхові виплати родинам загиблих медиків і тих, хто отримав інвалідність внаслідок протидії поширення коронавірусної інфекції.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

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За дорученням Зеленського, уряд повинен найближчим часом провести виплати медпрацівникам.

Володимир Зеленський “ Безсумнівно наші медики – герої. Держава має дякувати їм не просто на словах. Я вже порушував питання страхових виплат медикам, постраждалим у боротьбі з коронавірусом. Був час на бюрократію, тепер час виплачувати допомогу ”.

Ще 7 травня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей, згідно з яким у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи внаслідок інфікування коронавірусом такий працівник прирівнюється за статусом до військовослужбовця.

У повідомленні також йдеться, що під час наради урядовці заявили, що необхідні для страхових виплат документи підготовлені.

Що передбачає Закон про страхування медиків від COVID-19: