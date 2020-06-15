Благодарить не только на словах: Зеленский дал новое поручение выплатить страховку медикам
Президент Владимир Зеленский дал задание правительству поскорее осуществить страховые выплаты семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность вследствие противодействия распространения коронавирусной инфекции.
Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.
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По поручению Зеленского, правительство должно в ближайшее время провести выплаты медработникам.
Еще 7 мая Верховная Рада приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального заведения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусом такой работник приравнивается по статусу к военнослужащему.
В сообщении также говорится, что во время совещания чиновники заявили, что необходимые для страховых выплат документы подготовлены.
Что предусматривает Закон о страховании медиков от COVID-19:
- выплаты медикам, заболевшим COVID-19, приравниваются к выплатам участникам боевых действий;
- на случай установления группы инвалидности для медработника из-за заражения COVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 600 тысяч гривен;
- выплаты семье медработника в случае его смерти от коронавируса составят 1,5 миллиона гривен;
- выплаты будут происходить только в том случае, если у медработников будут осложнения от COVID-19.