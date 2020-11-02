За словами очільника МОЗ, у лікарнях України немає проблем з медичним киснем, однак не вистачає місткостей для нього. Як сказав Максим Степанов, саме тому і виникає проблема забезпечення киснем лікарень.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що вже дав доручення МОЗ посилити роботу щодо забезпеченості тарою лікувальних установ. Про це він сказав під час брифінгу МОЗ, повідомляє 24 канал.

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Степанов пояснив, що наразі в Україні є 16 виробників медичного кисню. До того ж термін видачі ліцензії для підприємств скоротили до мінімуму.

Із самим киснем, з виробництвом кисню в країні немає проблеми. У нас є проблематика з тарою для кисню – це балони, місткості,

– зауважив Степанов.

Міністр додав, що зараз в Україні кількість ліжок з киснем становить 17 855 ліжок. До середини листопада їхню кількість планують збільшити до 25 тисяч.

Що відомо про медичний кисень та чому він важливий? Загалом існує два види кисню – технічний та медичний. Перший застосовується у промислових сферах, а другий – для пацієнтів лікарень, які мають проблеми з диханням. Це трапляється за тяжкого перебігу хвороб органів дихання, серцевої недостатності, при отруєннях, для операційного наркозу. Він гостро потрібен хворим з проблемами дихання, новонародженим немовлятам, а також людям, що хворі на COVID-19.

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