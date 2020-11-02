По словам главы МИНЗДРАВА, в больницах Украины нет проблем с медицинским кислородом, однако не хватает емкостей для него. Как сказал Максим Степанов, именно поэтому и возникает проблема обеспечения кислородом больниц.

Министр здравоохранения отметил, что уже дал поручение Минздраву усилить работу по обеспеченности тарой лечебных учреждений. Об этом он сказал во время брифинга Минздрава, сообщает 24 канал.

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Степанов пояснил, что сейчас в Украине есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.

С самим кислородом, с производством кислорода, в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода – это баллоны, емкости,

– заметил Степанов.

Министр добавил, что сейчас в Украине количество коек с кислородом составляет 17 855 коек. К середине ноября количество таких коек планируют увеличить до 25 тысяч.

Что известно о медицинском кислороде и почему он важен? В целом существует два вида кислорода – технический и медицинский. Первый применяется в промышленных сферах, а второй – для пациентов больниц, которые имеют проблемы с дыханием. Это случается при тяжелом течении болезней органов дыхания, сердечной недостаточности, при отравлениях, для операционного наркоза. Он остро нужен больным с проблемами дыхания, новорожденным младенцам, а также людям, больным COVID-19.

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