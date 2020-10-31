Кількість інфікованих в Україні наблизилась до 9 тисячі щодоби. Від учора найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Донецькій, Харківській, Львівській, Одеській областях, а також у Києві.

Головне за добу

За минулу добу коронавірус діагностували 8 752 хворим, з них 317 дітей та 337 медичних працівників. Померли 155 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Про це повідомив Максим Степанов під час брифінгу МОЗ, повідомляє 24 канал.

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Як часто інфікуються медики

Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у близько 30 тисяч медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.

За минулу добу інфікувалися 337 медиків, 44 з них потребували госпіталізації, натомість видужали – 223.

Загалом в Україні 387 481 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали. Проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР.

Що відомо про стан хворих

Кількість активних хворих становить 221 357 людей.

До лікарень госпіталізували 1 190 хворих, стан цих пацієнтів або середньої важкості, або тяжкий, зокрема, на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 533 хворих.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

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У яких регіонах найскладніша ситуація

У Донецькій області зафіксували антирекордні 749 випадків.

У Харківській області COVID-19 діагностували у 622 осіб.

У Львівській зафіксували найбільшу кількість захворювань на коронавірус за весь час пандемії — 514 випадків.

В Одеській області COVID-19 діагностували в 507 людей.

Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України, а також обласні лабораторії. Так, станом на ранок 31 жовтня до Центру надійшло 9 328 повідомлень про підозру на коронавірус.

Загалом з початку 2020 року зареєстровано 462 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

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