155 людей померли від ускладнень: статистика смертності COVID-19 в Україні
В Україні високий показник смертності серед пацієнтів з COVID-19. Попередні дві доби в країні фіксували рекордну кількість смертей, цієї доби без рекордів, але все ж багато – 155 померлих
Про кількість померлих від коронавірусу повідомив Максим Степанов під час брифінгу 31 жовтня, повідомляє 24 канал. Найбільше смертей зареєстрували в місті Київ та Дніпропетровській області.
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Скільки людей померли від коронавірусу: статистика по областях:
- Київ – 766 (+23);
- Вінницька область – 182 (+4);
- Волинська область – 271 (+5);
- Дніпропетровська область – 368(+19);
- Донецька область – 106 (+9);
- Житомирська область – 255 (+6);
- Закарпатська область – 373 (+4);
- Запорізька область – 118;
- Івано-Франківська область – 434 (+5);
- Київська область – 396 (+19);
- Кіровоградська область – 91 (+1);
- Луганська область – 76 (+6);
- Львівська область – 861 (+14);
- Миколаївська область – 160 (+2);
- Одеська область – 379 (+6);
- Полтавська область – 185 (+3);
- Рівненська область – 245 (+3);
- Сумська область – 190 (+4);
- Тернопільська область – 257 (+4);
- Харківська область – 529 (+6);
- Херсонська область – 83 (+3);
- Хмельницька область – 222 (+2);
- Черкаська область – 99 (+3);
- Чернівецька область – 462 (+4);
- Чернігівська область – 88.
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