В Україні високий показник смертності серед пацієнтів з COVID-19. Попередні дві доби в країні фіксували рекордну кількість смертей, цієї доби без рекордів, але все ж багато – 155 померлих

Про кількість померлих від коронавірусу повідомив Максим Степанов під час брифінгу 31 жовтня, повідомляє 24 канал. Найбільше смертей зареєстрували в місті Київ та Дніпропетровській області.

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Скільки людей померли від коронавірусу: статистика по областях: