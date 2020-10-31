155 человек умерли от осложнений: статистика смертности COVID-19 в Украине
В Украине высокий показатель смертности среди пациентов с COVID-19. Предыдущие два дня в стране фиксировали рекордное количество смертей, в эти сутки без рекордов, но количество все же 155 умерших.
О количестве умерших от коронавируса сообщил Максим Степанов во время брифинга 31 октября, сообщает 24 канал. Больше всего смертей зарегистрировали в городе Киев и Днепропетровской области.
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Сколько людей умерли от коронавируса: статистика по областям:
- Киев – 766 (+23)
- Винницкая область – 182 (+4)
- Волынская область – 271 (+5);
- Днепропетровская область – 368 (19);
- Донецкая область – 106 (+9);
- Житомирская область – 255 (+6);
- Закарпатская область – 373 (+4)
- Запорожская область – 118;
- Ивано-Франковская область – 434 (+5);
- Киевская область – 396 (+19);
- Кировоградская область – 91 (+1);
- Луганская область – 76 (+6);
- Львовская область – 861 (+14)
- Николаевская область – 160 (+2)
- Одесская область – 379 (+6);
- Полтавская область – 185 (+3)
- Ровненская область – 245 (+3)
- Сумская область – 190 (+4)
- Тернопольская область – 257 (+4)
- Харьковская область – 529 (+6);
- Херсонская область – 83 (+3)
- Хмельницкая область – 222 (+2)
- Черкасская область – 99 (+3)
- Черновицкая область – 462 (+4)
- Черниговская область – 88.
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