В Украине высокий показатель смертности среди пациентов с COVID-19. Предыдущие два дня в стране фиксировали рекордное количество смертей, в эти сутки без рекордов, но количество все же 155 умерших.

О количестве умерших от коронавируса сообщил Максим Степанов во время брифинга 31 октября, сообщает 24 канал. Больше всего смертей зарегистрировали в городе Киев и Днепропетровской области.

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Сколько людей умерли от коронавируса: статистика по областям: