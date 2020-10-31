Рекордные 8 752 больных COVID-19 зарегистрировали в Украине за сутки
Это больше всего с начала эпидемии в стране. Общее количество инфицированных SARS-CoV-2 таким образом выросло до 387 481.
Известно, что со вчерашнего дня умерли 155 пациентов, которые имели осложненное течение коронавирусной болезни. Общее количество жертв COVID-19 в Украине – 7 196. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО Украины, сообщает 24 канал.
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Почти 4 тысячи выздоровели
Зато выздоровели за минувшие сутки 3 902 больных. В целом количество людей, которые побороли коронавирусную инфекцию составляет 158 928.
Активных больных по состоянию на 21 октября в Украине 221 357 человек, они продолжают свое лечение стационарно или на изоляции дома.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 37 549 (+781);
- Харьковская область – 36 297 (+622);
- Львовская область – 29 828 (+514);
- Одесская область – 24 623 (+507);
- Черновицкая область – 21 658 (+385);
- Тернопольская область – 20 669 (+258);
- Ивано-Франковская область – 20 392 (+411);
- Ровненская область – 19 158 (+301);
- Киевская область – 16 464 (+345);
- Хмельницкая область – 15 724 (+497);
- Днепропетровская область – 15 071 (+416);
- Закарпатская область – 14 470 (+312);
- Житомирская область – 14 257 (+391);
- Волынская область – 13 554 (+228);
- Сумская область – 11 750 (+242);
- Винницкая область – 10 342 (+227);
- Донецкая область – 10 392 (+749);
- Запорожская область – 9 909 (+342);
- Полтавская область – 9 563 (+343);
- Черкасская область – 9 157 (+205);
- Черниговская область – 8 763 (+132);
- Николаевская область – 7 782 (+208);
- Херсонская область – 3 960 (+160);
- Луганская область – 3 635 (+60);
- Кировоградская область – 2 514 (+116).
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