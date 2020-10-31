Это больше всего с начала эпидемии в стране. Общее количество инфицированных SARS-CoV-2 таким образом выросло до 387 481.

Известно, что со вчерашнего дня умерли 155 пациентов, которые имели осложненное течение коронавирусной болезни. Общее количество жертв COVID-19 в Украине – 7 196. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО Украины, сообщает 24 канал.

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Почти 4 тысячи выздоровели

Зато выздоровели за минувшие сутки 3 902 больных. В целом количество людей, которые побороли коронавирусную инфекцию составляет 158 928.

Активных больных по состоянию на 21 октября в Украине 221 357 человек, они продолжают свое лечение стационарно или на изоляции дома.

Статистика распространения коронавируса в областях