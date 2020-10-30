Медики Буковинского государственного медицинского университета предлагают делать ингаляции раствором, который якобы поможет остановить развитие коронавируса, пока он не попал в кровь, а находится на слизистой оболочке.

Медики советуют промывать нос и горло солевым раствором после посещения мест массового скопления людей, чтобы предотвратить инфицирование возбудителем, об этом пишет информационное агентство АСС. Впрочем предварительно в ВОЗ отмечали, что никакие солевые растворы не способны уничтожить коронавирусную инфекцию.

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Что предлагают буковинские медики

Растворить 1 чайную ложку морской соли в 100 мл кипяченой воды и приступить непосредственно к промыванию носа полученным раствором.

Внимание! На самом деле это довольно странно, потому что нет никаких доказательств, что такие промывания носа каким-то образом работают, особенно против коронавирусной инфекции! Никакие международные рекомендации не имеют данных на этот счет. Если бы все было так просто, медицина не испытала такого масштабного коллапса. Пока не существует ни лекарств, ни вакцины против коронавируса.

Небулайзеры против коронавируса точно недейственны, но медики порекомендовали и их

Более того, буковинские медики предлагают делать каждый вечер алкогольно-содовые ингаляции с помощью ультразвукового или компрессорного небулайзера, так как это якобы уничтожает вирусы, попавшие на слизистые оболочки носа и верхних дыхательных путей.

НО ЭТО НЕ ТАК! Использовать небулайзеры не только не стоит, но и опасно!

В целом доказательная медицина не рекомендует использовать паровые ингаляции, поскольку они не показали эффекта в рандомизированных исследованиях.

Существует лишь 3 состояния, которые подлежат небулайзерной терапии: обструктивный бронхит; стенозирующий ларинготрахеит; бронхиальная астма.

Для небулайзерной терапии можно использовать лишь стерильные растворы, которые предназначены для ингаляции.

А вот, эфирные масла, настои трав, декасан, боржоми, любая другая минеральная вода или, как рекомендуют буковинские медики, алкогольно-содовые растворы – категорически не показаны к ингаляциям.

От редакции Здоровье 24: Помните, что единственными эффективными методами противодействия коронавирусу являются правила гигиены: часто и тщательно мойте руки, избегайте людных мест, по возможности – работайте удаленно, самоизолируйтесь, если это необходимо. Достаточно спите и хорошо питайтесь! Берегите психологическое здоровье и не доверяйте сомнительным методам профилактики, а тем более лечения!