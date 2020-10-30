Содово-алкогольные ингаляции: буковинские медики дали абсурдные рекомендации профилактики COVID
Медики Буковинского государственного медицинского университета предлагают делать ингаляции раствором, который якобы поможет остановить развитие коронавируса, пока он не попал в кровь, а находится на слизистой оболочке.
Медики советуют промывать нос и горло солевым раствором после посещения мест массового скопления людей, чтобы предотвратить инфицирование возбудителем, об этом пишет информационное агентство АСС. Впрочем предварительно в ВОЗ отмечали, что никакие солевые растворы не способны уничтожить коронавирусную инфекцию.
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Что предлагают буковинские медики
Растворить 1 чайную ложку морской соли в 100 мл кипяченой воды и приступить непосредственно к промыванию носа полученным раствором.
Небулайзеры против коронавируса точно недейственны, но медики порекомендовали и их
Более того, буковинские медики предлагают делать каждый вечер алкогольно-содовые ингаляции с помощью ультразвукового или компрессорного небулайзера, так как это якобы уничтожает вирусы, попавшие на слизистые оболочки носа и верхних дыхательных путей.
НО ЭТО НЕ ТАК! Использовать небулайзеры не только не стоит, но и опасно!
В целом доказательная медицина не рекомендует использовать паровые ингаляции, поскольку они не показали эффекта в рандомизированных исследованиях.
Существует лишь 3 состояния, которые подлежат небулайзерной терапии: обструктивный бронхит; стенозирующий ларинготрахеит; бронхиальная астма.
Для небулайзерной терапии можно использовать лишь стерильные растворы, которые предназначены для ингаляции.
А вот, эфирные масла, настои трав, декасан, боржоми, любая другая минеральная вода или, как рекомендуют буковинские медики, алкогольно-содовые растворы – категорически не показаны к ингаляциям.
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