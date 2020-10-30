Медики Буковинського державного медичного університету пропонують робити інгаляції розчином, який начебто допоможе зупинити розвиток коронавірусу, поки він не потрапив у кров, а перебуває на слизовій оболонці.

Медики радять промивати ніс та горло сольовим розчином після відвідування місць масового скупчення людей, аби запобігти інфікуванню збудником, про це пише інформаційна агенція АСС. Втім попередньо у ВООЗ наголошували, що жодні сольові розчини не здатні знищити коронавірусну інфекцію.

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Сольові розчини проти коронавірусу

Розчинити 1 чайну ложку морської солі у 100 мл кип'яченої води і приступити безпосередньо до промивання носа отриманим розчином.

Увага! Насправді це досить дивно, бо немає жодних доказів, що такі промивання носа якимось чином працюють, особливо проти коронавірусної інфекції! Жодні міжнародні рекомендації не мають даних щодо цього. Якби усе було так просто, медицина не зазнала такого масштабного колапсу. Наразі не існує ні ліків, ні вакцини проти коронавірусу.

Небулайзери проти коронавірусу точно недієві, але медики порекомендували і їх

Ба більше, буковинські медики пропонують робити щовечора алкогольно-содові інгаляції за допомогою ультразвукового чи компресорного небулайзера, бо це начебто знищує віруси, що потрапили на слизові оболонки носа та верхніх дихальних шляхів.

АЛЕ ЦЕ НЕ ТАК! Використовувати небулайзери не лише не варто, а й небезпечно!

Загалом доказова медицина не рекомендує використовувати парові інгаляції, оскільки вони не показали ефекту в рандомізованих дослідженнях.

Існує лише 3 стани, які підлягають небулайзерній терапії: обструктивний бронхіт; стенозуючий ларинготрахеїт; бронхіальна астма.

Для небулайзерної терапії можна використовувати лише стерильні розчини, які призначені для інгаляції.

А ось, ефірні олії, настої трав, декасан, боржомі, будь-яка інша мінеральна водичка чи, як рекомендують буковинські медики, алкогольно-содові розчини – категорично не показані до інгаляцій.

Від редакції Здоров'я 24: Пам'ятайте, що єдиними ефективними методами протидії коронавірусу є правила гігієни: часто й ретельно мийте руки, уникайте людних місць, за можливості – працюйте віддалено, самоізолюйтеся, якщо це необхідно. Достатньо спіть та добре харчуйтеся! Бережіть психологічне здоров'я та не довіряйте сумнівним методам профілактики, а тим більше лікування!