Це найбільше від початку епідемії в країні. Загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 таким чином зросла до 387 481.

Відомо, що від учора померли 155 пацієнтів, які мали ускладнений перебіг коронавірусної хвороби. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні – 7 196. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО України, повідомляє 24 канал.

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Майже 4 тисячі одужали

Натомість видужали за минулу добу 3902 хворих. Загалом кількість людей, які побороли коронавірусну інфекцію становить 158 928.

Активних хворих станом на 21 жовтня в Україні 221 357 людей, вони продовжують своє лікування стаціонарно, або на ізоляції вдома.

Статистика поширення коронавірусу в областях