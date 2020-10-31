Рекордні 8752 хворих на COVID-19 зареєстрували в Україні за добу
Це найбільше від початку епідемії в країні. Загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 таким чином зросла до 387 481.
Відомо, що від учора померли 155 пацієнтів, які мали ускладнений перебіг коронавірусної хвороби. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні – 7 196. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО України, повідомляє 24 канал.
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Майже 4 тисячі одужали
Натомість видужали за минулу добу 3902 хворих. Загалом кількість людей, які побороли коронавірусну інфекцію становить 158 928.
Активних хворих станом на 21 жовтня в Україні 221 357 людей, вони продовжують своє лікування стаціонарно, або на ізоляції вдома.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 37 549 (+781);
- Харківська область – 36 297 (+622);
- Львівська область – 29 828 (+514);
- Одеська область – 24 623 (+507);
- Чернівецька область – 21 658 (+385);
- Тернопільська область – 20 669 (+258);
- Івано-Франківська область – 20 392 (+411);
- Рівненська область – 19 158 (+301);
- Київська область – 16 464 (+345);
- Хмельницька область – 15 724 (+497);
- Дніпропетровська область – 15 071 (+416);
- Закарпатська область – 14 470 (+312);
- Житомирська область – 14 257 (+391);
- Волинська область – 13 554 (+228);
- Сумська область – 11 750 (+242);
- Вінницька область – 10 342 (+227);
- Донецька область – 10 392 (+749);
- Запорізька область – 9 909 (+342);
- Полтавська область – 9 563 (+343);
- Черкаська область – 9 157 (+205);
- Чернігівська область – 8 763 (+132);
- Миколаївська область – 7 782 (+208);
- Херсонська область – 3 960 (+160);
- Луганська область – 3 635 (+60);
- Кіровоградська область – 2 514 (+116).
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