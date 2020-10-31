Подробно о COVID-19 в Украине: где самая высокая заболеваемость, сколько критических пациентов
Количество инфицированных в Украине приблизилось к 9 тысячам в сутки. Со вчерашнего дня больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Донецкой, Харьковской, Львовской, Одесской областях, а также в Киеве.
Главное в сутки
За минувшие сутки коронавирус диагностировали 8 752 больным, из них 317 детей и 337 медицинских работников. Умерли 155 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил Максим Степанов во время брифинга Минздрава, сообщает 24 канал.
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Как часто инфицируются медики
В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили в около 30 тысяч медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.
За минувшие сутки заразились 337 медиков, 44 из них нуждались в госпитализации, зато выздоровели – 223.
Что известно о состоянии больных
Количество активных больных составляет 221 357 человек.
В больницы были госпитализированы 1 190 больных, состояние этих пациентов или средней тяжести, или тяжелое, в частности, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 533 больных.
Пациенты в группе риска, требующие госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала
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В каких регионах самая сложная ситуация
- В Донецкой области зафиксировали антирекордные 749 случаев.
- В Харьковской области COVID-19 диагностировали у 622 человек.
- Во Львовской зафиксировали наибольшее количество заболеваний коронавирусом за все время пандемии – 514 случаев.
- В Одесской области COVID-19 диагностировали у 507 человек.
Исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории. Так, по состоянию на утро 31 октября в Центр поступило 9 328 сообщений о подозрении на коронавирус.
Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на COVID-19.
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