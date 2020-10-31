Количество инфицированных в Украине приблизилось к 9 тысячам в сутки. Со вчерашнего дня больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Донецкой, Харьковской, Львовской, Одесской областях, а также в Киеве.

Главное в сутки

За минувшие сутки коронавирус диагностировали 8 752 больным, из них 317 детей и 337 медицинских работников. Умерли 155 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил Максим Степанов во время брифинга Минздрава, сообщает 24 канал.

Читайте также Рекордных 8 752 больных COVID-19 зарегистрировали в Украине за сутки

Как часто инфицируются медики

В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили в около 30 тысяч медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.

За минувшие сутки заразились 337 медиков, 44 из них нуждались в госпитализации, зато выздоровели – 223.

В целом в Украине 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели. Проведено 3 271 961 тестирование методом ПЦР.

Что известно о состоянии больных

Количество активных больных составляет 221 357 человек.

В больницы были госпитализированы 1 190 больных, состояние этих пациентов или средней тяжести, или тяжелое, в частности, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 533 больных.

Пациенты в группе риска, требующие госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала

К теме 155 человек умерли от осложнений: статистика смертности COVID-19 в Украине

В каких регионах самая сложная ситуация

В Донецкой области зафиксировали антирекордные 749 случаев.

В Харьковской области COVID-19 диагностировали у 622 человек.

Во Львовской зафиксировали наибольшее количество заболеваний коронавирусом за все время пандемии – 514 случаев.

В Одесской области COVID-19 диагностировали у 507 человек.

Исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории. Так, по состоянию на утро 31 октября в Центр поступило 9 328 сообщений о подозрении на коронавирус.

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала