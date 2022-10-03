Нове дослідження життя після інфаркту

У дослідженні вчені спостерігали за 495 учасниками (90% – чоловіки) протягом близько 20 років. Вони виявили, що у людей, інтенсивність сексуального життя яких не змінилася протягом пів року після інфаркту, ризик смерті нижчий на 35% порівняно з показником тих, хто відмовився від статевих стосунків.

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Вчені вказують, що, з одного боку, раптове фізичне напруження, як під час статевого акту, може спровокувати інфаркт. З іншого боку, довгостроковий ризик проблем із серцем знижується завдяки фізичній активності. За їхніми даними авторів дослідження, причиною проблем із серцем часто стають "ізольовані" сплески сексуальної активності. Люди, активність яких регулярна, ризик нижчий.

Коли вчені порівняли виживання пацієнтів, які змінили або не змінили інтенсивність сексуальної активності, вони виявили цікавий феномен. Виявилося, що люди з постійною сексуальною активністю жили довше в основному внаслідок скорочення смертності, яка не пов'язана із хворобами серця та судин. Вони менше вмирали від раку та інших хронічних хвороб.

Кому можна займатися сексом після інфаркту

Вчені зазначили, що безбоязно займатися сексом після інфаркту можуть люди, які легко можуть пройти більше півтора кілометра, вільно ходять сходами, здатні пробігтися підтюпцем. Однак він застерігає, що наслідки інфаркту можуть бути небезпечними, включаючи серцеву недостатність і порушення ритму серця. Тому питання відновлення сексуальної активності краще обговорити із лікарем.