Існує мало інформації про вплив різних видів кави на здоров'я серця та тривалість життя. У цьому дослідженні вивчався зв’язок між типами кави та випадками аритмії, серцево-судинними захворюваннями та смертю.

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Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяли участь 449 563 учасники, у яких на початку дослідження не було аритмій або інших серцево-судинних захворювань, їхній середній вік становив 58 років. Учасники заповнювали анкету, та відповіли на запитання, скільки чашок кави вони випивають щодня і яка ця кава: розчинна, мелена чи без кофеїну.

Потім вони були згруповані в шість категорій щоденного споживання, що складаються з жодної, менше однієї, однієї, двох – трьох, чотирьох – п’яти та понад п'ять чашок на день. Розчину каву пили 198 062 (44,1%) учасників, мелену 82 575 (18,4%) і без кофеїну у 68 416 (15,2%). Групою порівняння було 100 510 (22,4%) осіб, які не п’ють каву. Середній термін спостереження становив 12,5 років.

Люди, які п'ють каву, живуть довше

Загалом 27 809 (6,2%) учасників померли під час спостереження. Усі види кави були пов’язані зі зниженням смертності від будь-якої причини. Найбільше зниження ризику спостерігалося при вживанні двох – трьох чашок кави на день, воно асоціювалося з нижчою ймовірністю смерті на 14%, 27% і 11% для безкофеїнових, мелених і швидкорозчинних продуктів відповідно.

Кава зменшує ризик серцево-судинних захворювань

Серцево-судинні захворювання були діагностовані у 43 173 (9,6%) учасників під час спостереження. Усі підтипи кави були пов’язані зі зниженням частоти серцево-судинних захворювань. Знову ж таки, найнижчий ризик спостерігався при вживанні двох – трьох чашок на день, воно було пов’язано зі зниженням ймовірності серцево-судинних захворювань на 6%, 20% і 9% для кави без кофеїну, меленої та розчинної кави відповідно.

Під час спостереження аритмія була діагностована у 30 100 (6,7%) учасників. Мелена та розчинна кава, але не без кофеїну, були пов’язане зі зменшенням аритмій, включаючи фібриляцію передсердь. Порівняно з людьми, які не п’ють, найнижчі ризики спостерігалися при чотирьох – п’яти чашках меленої кави на день і двох-трьох чашках розчинної кави на день, причому ризик знижувався на 17% і 12% відповідно.