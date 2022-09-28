Существует мало информации о влиянии разных видов кофе на здоровье сердца и продолжительности жизни. В этом исследовании изучалась связь между типами кофе и случаями аритмии, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертью.

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Как происходило исследование

В исследовании приняли участие 449 563 участника, у которых в начале исследования не было аритмий или других сердечно-сосудистых заболеваний, их средний возраст составил 58 лет. Участники заполняли анкету, и ответили на вопрос, сколько чашек кофе они выпивают ежедневно и какой этот кофе: растворимый, молотый или без кофеина.

Затем они были сгруппированы в шесть категорий ежедневного потребления, состоящие из одной, менее одной, одной, двух – трех, четырех – пяти и более пяти чашек в день. Раствор кофе пили 198 062 (44,1%) участников, молотый 82 575 (18,4%) и без кофеина у 68 416 (15,2%). Группой сравнения было 100 510 (22,4%) человек, не пьющих кофе. Средний срок наблюдения составил 12,5 лет.

Люди, пьющие кофе, живут дольше

В общей сложности 27 809 (6,2%) участников скончались во время наблюдения. Все виды кофе были связаны со снижением смертности по какой-либо причине. Наибольшее снижение риска наблюдалось при употреблении двух – трех чашек кофе в день, оно ассоциировалось с более низкой вероятностью смерти на 14%, 27% и 11% для бескофеиновых, молотых и быстрорастворимых продуктов соответственно.

Кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания были диагностированы у 43173 (9,6%) участников во время наблюдения. Все подтипы кофе были связаны с понижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Опять же, самый низкий риск наблюдался при употреблении двух – трех чашек в день, оно было связано со снижением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, 20% и 9% для кофе без кофеина, молотого и растворимого кофе соответственно.

Во время наблюдения аритмия была диагностирована у 30100 (6,7%) участников. Молотый и растворимый кофе, но не без кофеина, были связаны с уменьшением аритмий, включая фибрилляцию предсердий. По сравнению с непьющими людьми самые низкие риски наблюдались при четырех – пяти чашках молотого кофе в день и двух-трех чашках растворимого кофе в день, причем риск снижался на 17% и 12% соответственно.