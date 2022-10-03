Новое исследование жизни после инфаркта

В исследовании ученые наблюдали за 495 участниками (90% – мужчины) в течение около 20 лет. Они обнаружили, что у людей, интенсивность сексуальной жизни которых не изменилась в течение полугода после инфаркта, риск смерти ниже на 35% по сравнению с показателем отказавшихся от половых отношений.

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Ученые указывают, что, с одной стороны, внезапное физическое напряжение как во время полового акта может спровоцировать инфаркт. Не считая того, долгосрочный риск заморочек с сердцем понижается благодаря физической активности. По их данным авторов исследования, причиной проблем с сердцем часто становятся "изолированные" всплески сексуальной активности. Люди, активность которых регулярна, риск ниже.

Когда ученые сравнили выживаемость пациентов, изменивших или не изменивших интенсивность сексуальной активности, они обнаружили интересный феномен. Оказалось, что люди с постоянной сексуальной активностью жили дольше в основном из-за сокращения смертности, не связанной с болезнями сердца и сосудов. Они меньше умирали от рака и других хронических заболеваний.

Кому можно заниматься сексом после инфаркта

Ученые отметили, что безбоязненно заниматься сексом после инфаркта могут люди, которые легко могут пройти более полутора километров, свободно ходят по лестнице, способны пробежаться трусцой. Однако он предостерегает, что последствия инфаркта могут быть опасны, включая сердечную недостаточность и нарушение ритма сердца. Поэтому вопрос обновления сексуальной активности лучше обсудить с врачом.