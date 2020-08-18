У штаті Каліфорнія зафіксували випадок зараження людини чумою. Чоловік, ймовірно, захворів після укусу блохи.

Востаннє у США чуму фіксували ще у 2015 році, повідомляє Los Angeles Time.

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Захворів житель округу Ельдорадо, що у штаті Каліфорнія. Ймовірно, він заразився після укусу блохи на місцевому озері Тахо.

До слова, останні випадки інфікування чумою зафіксували в Каліфорнії у двох жителів округу Лос-Анджелес ще 5 років тому. Ймовірно, вони заразилися під час відвідування Йосемітського національного парку, що на кордоні зі штатом Невада. Обидвом пацієнтам вдалося одужати.

Крім того, у районі озера Тахо з 2016 по 2019 рік виявили 20 гризунів-носіїв бацил чуми.

За інформацією центрів з контролю над захворюваннями і профілактиці, з початку минулого століття в США зафіксували приблизно тисячу випадків захворювання на чуму.

Що таке бубонна чума? Це небезпечне бактеріальне захворювання, які найчастіше переносять гризуни та їхні блохи. Нині хворобу ефективно лікують антибіотиками.

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